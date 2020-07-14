Аналитик: социальная политика останется в приоритете в ближайшие годы

В России по поручению президента Владимира Путина формируют национальные цели до 2030 года. Необходимо скорректировать бюджеты, пострадавшие из-за коронавируса, и учесть поправки, внесенные в Конституцию.

Что будет в приоритете — "Правде.Ру" рассказал руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

"Понятно, что, учитывая поправки в Конституцию, социалка в приоритете, инфраструктурные проекты. Очевидно, что деньги придется очень рационально тратить. Очень хорошо, что у нас прошло перевооружение армии. Военные расходы, которые были в приоритете, будут меньше, по крайней мере, в процентах к ВВП. Индексация зарплат и пенсий будет в приоритете, газификация регионов, развитие Дальнего Востока, снижение процентных ставок, уже ключевая ставка ЦБ — 4,5%. Я думаю, что развитие регионов и социалка", — пояснил эксперт.

Он отметил, что вряд ли в приоритете будут либеральные реформы, не стоит ждать новую волну приватизации. А вот из нового, вероятнее всего, будет масштабный переход на цифровую экономику.