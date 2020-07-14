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Эксперт: отставка Фургала - вопрос времени

Политика

Отставка губернатора Хабаровского края Сергея Фургала свершившийся факт, который пока не озвучили. Об этом объявят, как только найдут замену.

Такого мнения придерживается директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов.

"Вероятность отставки очень высока, потому что, во-первых, как правило, такие задержания никогда не проводятся без какой-то серьезной доказательной базы. Тем более Кремль уже сейчас не будет сдавать нзад, то есть какая-то ситуация, чтобы там сейчас сказали "извините, мы ошиблись", недопустима. И, по сути, вопрос с отставкой — чистая формальность и связан непосредственно с тем, что есть сложности с подбором кандидатуры на его место. Потому что должна быть объявлена вместе сразу же с отставкой. Очевидно, что во внутриполитическом блоке Кремля просто просчитались, не ожидали, что будет такой резонанс. Видимо, не понимали, что проблема совсем не в Фургале, а в настроениях жителей Хабаровского края. И сейчас получили ситуацию, что нет какой-то внятной кандидатуры", — пояснил эксперт.

Он отметил, что еще одна причина, по которой процесс подбора нового кандидата затянулся, в том, что ЛДПР ведет некие политические торги с Кремлем, что видно по поведению Владимира Жириновского.

"Теперь уже озвучены кандидатуры. То есть договорятся, не договорятся — это вопрос, который касается непосредственно руководства страны, руководства кремлевской администрации и самого Владимира Вольфовича. При этом этот вопрос остается открытым: увидим ли представителя ЛДПР, либо будет какая-то другая кандидатура. Я не исключаю такого неожиданного решения, как президент делает в таких нестандартных ситуациях. А сейчас ситуация более чем нестандартная, что даже полпред Трутнев пойдет на понижение и будет отправлен в качестве губернатора как такой политический тяжеловес", — предположил Фетисов.

Напомним, что на пост губернатора Хабаровского края ЛДПР предлагает одного из трех кандидатов: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председатель комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев, депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

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