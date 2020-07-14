Политолог: серьезной причины для отставки Мурашко нет

Веской причины для того, чтобы отправить в отставку министра здравоохранения России Михаила Мурашко нет. Эпидемия — серьезное испытание, у нас были как ошибки, так и победы.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал политолог и аналитик Александр Асафов.

"Мне подобное (слухи о возможной отставке — прим. ред.) кажется домыслом, поскольку ситуация по коронавирусу достаточно сложная. Если исходить из базовых вещей, не погружаясь в закрытую информацию, которой у нас нет, я не вижу причин для отставки Мурашко. Можно критиковать, можно обсуждать запоздалые некоторые решения, можно обсуждать решения, недостаточно четко переданные в регионы. Но в целом, я думаю, его деятельность признана вполне эффективной и удовлетворительной. Если учитывать фактор успешности разработки вакцины, тогда вообще эти домыслы теряют всякий смысл. Поскольку перед министром, который участвует в процессе разработки столь нужной нам вакцины и при участии которого разработан целый пул эффективных препаратов, его задача следующая — обеспечить массовое вакцинирование. Новый человек, пришедший на это место, будет слишком долго входить в курс", — пояснил эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по данным ряда СМИ, Михаилу Мурашко грозит отставка, а на его место придет главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.