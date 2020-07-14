Несанкционированные акции протеста, которые проходят в Хабаровской области в поддержку Сергея Фургала, могут иметь негативные последствия.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"При подобных акциях сейчас, когда еще мы находимся на выходе из эпидемии, когда она не миновала полностью, конечно, нельзя исключать каких-либо эпидемиологических последствий", — утверждает представитель Кремля.