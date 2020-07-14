Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине будут экстрадированы в Россию и осуждены за экстремизм после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Это особенно касается наших украинских коллег. Заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам России", — утверждает парламентарий.
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