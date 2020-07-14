В России начнут наказывать всех, кто призывает вернуть Крым Украине

Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине будут экстрадированы в Россию и осуждены за экстремизм после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.

Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.