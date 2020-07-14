Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет России получит мало выгоды от идеи Владимира Путина обложить дополнительным налогом "богатых".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Кудрину, что смысл повышения НДФЛ на 2% "для богатых" заключается в помощи тяжело больным детям.
"Здесь есть более важный смысл, чем экономический. Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями", — утверждает представитель Кремля.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.