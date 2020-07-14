Песков ответил Кудрину, который раскритиковал идею Путина

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет России получит мало выгоды от идеи Владимира Путина обложить дополнительным налогом "богатых".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Кудрину, что смысл повышения НДФЛ на 2% "для богатых" заключается в помощи тяжело больным детям.