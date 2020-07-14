После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске прошло несколько несанкционированных митингов в поддержку чиновника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доволен, что обошлось без "провокаций и эксцессов".
"Слава богу, это произошло без каких-то провокаций и эксцессов, это очень важно, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов — не допускать каких-либо провокаций", — прокомментировал представитель Кремля.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.