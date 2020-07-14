В Кремле прокомментировали акции протеста в Хабаровске

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске прошло несколько несанкционированных митингов в поддержку чиновника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков доволен, что обошлось без "провокаций и эксцессов".