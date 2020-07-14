В "Аэрофлоте" просят назвать дату старта международных полетов

"Аэрофлот" может потерять азиатский рынок, если в ближайшее время Россия не разрешит международные полеты. Все авиакомпании страны готовы к работе по всему миру.

Такое заявление сделал глава перевозчика Виталий Савельев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Сейчас начинают летать. Летают очень интенсивно. Допустим, компания Air France открыла сегодня 57 маршрутов в 35 стран мира. Мы можем — все авиакомпании России, в том числе и группа "Аэрофлот". Если мы не обозначим дату, когда мы можем это сделать, надо же билеты продавать, мы можем просто потерять исторические слоты. Посмотрите, международная сеть, допустим Qatar Airways, пятизвездочная компания, наш конкурент по Азии. Мы их оттеснили в Киае — мы семь лет боролись с ними за право быть лучшим транзитером из Китая в Европу, мы их победили. Сейчас мы можем это потерять, потому что они уже начинают реально летать. Они сегодня осваивают 89 маршрутов в 49 странах. И так далее", — подчеркнул глава "Аэрофлота".

Также Савельев отметил, что необходимо отменять двухнедельную изоляцию, которая ждет иностранцев по прилете в Россию. По его словам, сейчас от такой меры отказывается все больше стран, так как это требование отпугивает туристов.

Мишустин подчеркнул, что точная дата возобновления международного авиасообщения будет известна после согласования с Роспотребнадзором.

Ранее "Правда.Ру" писала, что международное авиасообщение Россия планирует открыть с 15 июля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Принять российских туристов готовы восемь стран. При этом в Россию туристам также приехать станет проще: Роспотребнадзор отменил обязательную обсервацию для всех, кто въезжает в страну.