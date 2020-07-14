Недавно полномочный представитель президента России Юрий Трутнев заявил, что работа властей Хабаровского края вызывает нарекания.

Его слова прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Юрий Трутнев является полпредом президента, и он курирует этот регион. Курируя регион, он, естественно, обладает всеми данными о параметрах развития региона. По некоторым параметрам там очень положительная динамика, там есть успехи. По определённым параметрам… Трутнев отметил отставания и недоработки", — пояснил представитель Кремля.