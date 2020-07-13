Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас у страны появился шанс впервые за всю историю кардинально решить жилищный вопрос.

По словам президента, этой возможностью нужно воспользоваться и активно работать в данном направлении.

Путин заявил, что собственное жилье — это одно из главных условий нормальной жизни человека и российской семьи.

Глава государства уже поручил правительству РФ и куратору строительства вице-президенту Марату Хуснуллину уделить особое внимание жилищному вопросу.

Путин заявил, что нужно ставить амбициозные цели, чтобы добиться больших результатов, чем те, которые были запланированы изначально.

Ранее Путин заявил, что льготная ипотека снизит цены на аренду жилья. По данным экспертов, с начала действия ипотеки на льготных условиях число ипотечных сделок в Санкт-Петербурге выросло на 1,5%. Больше 80% из них выдаются на условиях господдержки.