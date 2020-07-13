ЛДПР не призывает граждан выходить на несогласованные акции протеста, но поддерживает стремление россиян выразить своё несогласие.

Об этом рассказал глава партии Владимир Жириновский.

"Мы поддерживаем граждан, которые хотят выразить протест против ареста губернатора или по любому другому поводу. К счастью, в субботу никаких задержаний митингующих не было. Но наша принципиальная позиция в том, что мы агитируем людей идти только на санкционированные акции", — пояснил политик.