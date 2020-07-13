В России пропишут национальные цели

Национальные цели сформулируют в России. Они должны быть проработаны на срок до 2030 года

Такое поручение дал Владимир Путин.

"С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом, подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года. Несмотря на объективные текущее трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными. Да, мы обязательно должны учитывать новые факторы и обстоятельства, особенно связанные с эпидемией и последовавшим экономическим кризисом, теми тенденциями, которые развиваются сейчас и в глобальной экономике, и у нас в стране", — заявил президент России на совещании по национальным проектам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что национальные проекты в России будут скорректированы. Этой работой займется правительство. Нацпроекты планируют обновить к осени. Причиной внесения корректировок стала эпидемия коронавируса.