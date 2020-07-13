Из-за непредвиденных осложнений в виде пандемии коронавируса правительство России скорректирует планы нацпроектов.
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, нацпроекты будут скорректированы к осени. Также глава правительства допустил, что сроки достижения национальных проектов могут быть продлены до 2030 года.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.