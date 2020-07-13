Мишустин: нацпроекты будут скорректированы к осени

Из-за непредвиденных осложнений в виде пандемии коронавируса правительство России скорректирует планы нацпроектов.

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, нацпроекты будут скорректированы к осени. Также глава правительства допустил, что сроки достижения национальных проектов могут быть продлены до 2030 года.