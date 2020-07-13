Путин дал оценку смертности от коронавируса

Ситуация с летальностью от коронавируса в России выглядит "неплохо". Такую оценку дал президент России. Владимир Путин сравнил ситуацию в нашей и других странах.

"Отмечу, что по одному из, я считаю, одному из основных показателей эффективности нашей работы, по летальности, — все-таки здесь у нас ситуация выглядит неплохо. В России от коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения летальность ниже, в разы ниже, чем во многих других странах. В том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения", — отметил президент в ходе совещания, посвященного национальным проектам.

По его словам, угроза еще сохраняется, но позитивная динамика уже очевидна. Поэтому сейчас особенно важно действовать осторожно, но уже прикладывать все больше усилий для восстановления ущерба, который эпидемия нанесла экономике и социальной сфере России.

Владимир Путин подчеркнул, что победить опасную инфекцию помогло единение россиян.

"Такое, действительно, общенациональное объединение позволило достойно ответить на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии", — заявил глава государства.

Ранее "Правда.Ру" писала, как Владимир Путин относится к критике в свой адрес. Читайте новость по ссылке.