Путин оценил рост безработицы

Взрывного роста безработицы в России не произошло несмотря на эпидемию коронавируса, предпринятые ограничительные меры и вызванный этим кризис в экономике. В сравнении с другими странами РФ выстояла достойно. Так ситуацию на рынке труда России оценил Владимир Путин.

"Мы не допустили взрывного, как в некоторых странах, драматического роста безработицы", — заявил президент страны на совещании, которое было посвящено реализации национальных проектов в 2020 году.

Глава государства отметил, что все необходимые меры были предприняты своевременно и в нужном объеме. И сейчас у России сохраняется резерв для эффективных и слаженных действий.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России замедлился темп роста безработицы. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Так, в марте этого года данный показатель составлял 4,7%, в мае вырос до 6,1%. В настоящее время темпы роста безработицы начали снижаться.

По мнению кандидата экономических наук Андрея Бунича, удаленная работа — это скрытая безработица. Почему эксперт так говорит, читайте в материале по ссылке.