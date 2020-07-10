Пушков призвал ввести санкции против артистов, ругающих Россию

Член Совета Федерации Алексей Пушков в эфире программы "Линия защиты" на ТВЦ заявил о том, что в отношении некоторых российских артистов необходимо ввести санкции. Свою позицию он аргументировал тем, что многие знаменитости эмигрируют из страны, а потом позволяют себе негативные высказывания о России.

Сенатор считает, что для российских звезд не нужно делать исключения в плане рестрикций.

"Они должны думать о том, что они говорят, и, мне кажется, они должны понимать меру своей ответственности, а не делать вид, что "мы такие спонтанные: сегодня сказали одно, а завтра приехали заработать — и совсем другое", — пояснил политик.

В качестве определенного наказания для знаменитых людей, уехавших из страны и начавших критиковать Россию из-за рубежа, Пушков предлагает вводить санкции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нино Катамадзе могут ограничить въезд в Россию.