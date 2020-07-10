В России предложили не делать перерасчет военных пенсий

Перерасчет военных пенсий, который сейчас идет в течение года, отменят. Это позволит некоторым категориям получателей избежать потери денег и времени.

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение Государственной думы.

"Следует отметить, что пенсионеры-ветераны и члены их семьи в силу преклонного возраста и состояния здоровья зачастую не имеют возможности своевременно узнать об основаниях для обращения за перерасчетом пенсии и своевременно поставить вопрос о пересмотре ее размера. Поэтому 12-месячный срок перерасчета предлагается отменить", — говорится в документе, который размещен в электронной базе данных ГД.

Авторами инициативы выступили депутаты Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне старше 75 лет могут получить пятитысячную прибавку к пенсии. С таким предложением выступила "Справедливая Россия". Сейчас такую прибавку получают граждане, которым исполнилось 80 лет. Если инициатива будет одобрена, на ее реализацию в 2021 году потребуется свыше 181 миллиарда рублей.