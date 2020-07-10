Горбачев может претендовать на пожизненное сенаторство

Это в авторской программе Вадима Горшенина "Жизнь как она есть" подтвердил генерал ФСБ Александр Михайлов.

Все дело в статье 95 обновленной редакции Конституции России, принятой большинством граждан страны, которая автоматически наделяет бывших президентов страны статусом пожизненного сенаторства. Россия является правопреемником Советского Союза, президентом которого являлся Михаил Горбачёв.

В связи с правопреемством страна выплачивала и прощала внешние долги СССР, заняла место СССР в Совете безопасности ООН и т. д.

"Но я надеюсь, — подчеркнул Александр Михайлов, — что Горбачёв воспользуется правом отказа от пожизненного сенаторства, которое также прописано в Конституции".

Также в программе "Жизнь как она есть" Вадим Горшенин и Александр Михайлов обсудили последние громкие задержания Сергея Фургала и Ивана Сафронова: что в них общего, в чем разница и каким образом люди с криминальным прошлым попадают во власть.

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