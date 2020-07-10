Басманный суд вынес решение по аресту губернатора Хабаровского края. Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Сергея Фургала.
Его обвиняют в организации убийств бизнесменов 16 лет назад. По версии следствия, преступления были совершены в 2000-х годах.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — вынес решение судья Артур Карпов.
Фургал свою вину отрицает, адвокаты делают акцент на том, что никаких доказательств виновности политика нет.
Хабаровский губернатор является членом партии ЛДПР, где жестко выступили в его поддержку. Лидер партии Владимир Жириновский даже пригрозил тем, что фракция ЛДПР в Госдуме сложит мандаты, что может привести к роспуску действующего состава ГД.
В Хабаровске прошли обыски у пятерых однопартийцев Фургала. Следователи осмотрели квартиры, автомобили, гаражи. Обвинений предъявлено не было.
Между тем участники дела заявляют, что получают угрозы. Поэтому им предоставили государственную защиту.
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