Суд согласовал арест Фургала

Басманный суд вынес решение по аресту губернатора Хабаровского края. Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Сергея Фургала.

Его обвиняют в организации убийств бизнесменов 16 лет назад. По версии следствия, преступления были совершены в 2000-х годах.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — вынес решение судья Артур Карпов.

Фургал свою вину отрицает, адвокаты делают акцент на том, что никаких доказательств виновности политика нет.

Хабаровский губернатор является членом партии ЛДПР, где жестко выступили в его поддержку. Лидер партии Владимир Жириновский даже пригрозил тем, что фракция ЛДПР в Госдуме сложит мандаты, что может привести к роспуску действующего состава ГД.

В Хабаровске прошли обыски у пятерых однопартийцев Фургала. Следователи осмотрели квартиры, автомобили, гаражи. Обвинений предъявлено не было.

Между тем участники дела заявляют, что получают угрозы. Поэтому им предоставили государственную защиту.