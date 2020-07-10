Готовы ли депутаты ЛДПР в регионах сдать мандаты из-за Фургала?

Тюменские депутаты областной думы от партии ЛДПР готовы поддержать губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Для этого они могут сдать мандаты.

Подробности дела в региональном отделении партии неизвестны, информацию получают из СМИ. Но полностью разделяют позицию Владимира Жириновского, который публично вступился за Фургала.

"Партия у нас дисциплинированная, централизованная. Если наш лидер примет такое решение, то депутаты Госдумы сложат с себя полномочия, в регионах, я думаю, то же самое. Поэтому мы готовы", — заявил лидер фракции ЛДПР в Тюменской области Глеб Трубин.

Он отметил, что как высшее должностное лицо региона Фургала неоднократно проверяли, и уж истории, по которым его сейчас обвиняют, точно должны были быть раскрыты еще много лет назад.

А вот губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что не намерен подавать в отставку по требованию Жириновского. По его словам, виновность Фургала должен определить суд. А его самого выбрали жители Владимирской области, и он не намерен их подводить.

Напомним, что возмущенный арестом губернатора от партии ЛДПР Сергея Фургала Владимир Жириновский пригрозил, что вся фракция в Госдуме сложит полномочия. Это приведет к роспуску действующего состава.