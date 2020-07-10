В Хабаровске прошли обыски у пятерых однопартийцев Фургала

После задержания Сергея Фургала в Хабаровском крае силовики приходили с обысками еще к пятерым членам партии ЛДПР.

Об этом журналистам сообщил Сергей Зюбр, лидер фракции в региональной Думе.

"Причин пока не знаем. Известно только, что у двух депутатов и трех рядовых членов партии обыскивали всё: квартиры, машины,гаражи Я знаю, что оба депутата сейчас в ИВС. Почему - пока не знаю, обвинения им не предъявлены еще...", - говорит Зюбр.

Напомним, что ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский увидел политический подтекст в аресте в рамках уголовного дела губернатора края Сергея Фургала. И даже грозился, что его однопартийцы "в знак солидарности покинут посты".

Как сегодня выяснилось, губернаторы - члены ЛДПР со своим вождем в этом вопросе не согласны и никуда "уходить" не собираются. Подробнее об этом - здесь.