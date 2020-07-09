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Опубликован душевный разговор Путина и Порошенко

Политика

Президенты России и Украины тепло общались по телефону. Речь идет о телефонной беседе Владимира Путина и Петра Порошенко.

Запись была сделана в апреле 2015 года. Ее опубликовал народный депутат Андрей Деркач. Тогда Порошенко рассказал, что проект миротворцев у западных партнеров "особого энтузиазма не вызывает", так как это "российская ловушка".

В центре внимания — ситуация в Донбассе.

"Я тоже готов посмотреть и подумать по каким-то перспективам экономическим, потому что там ситуация правда очень хреновая. И она переходит в необратимые вещи. Поэтому я думаю, что и экономику тоже можно будет посмотреть во время и рабочей группы, и во время встречи с Ивановым. Потому что я считаю, что с Минска мы с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там уже были конкретные позиции, которые приведут к результату", — заявил Порошенко.

Путин уточнил, как обстоят дела на Украине, на что Порошенко ответил, что справляется.

"Чем дальше — тем легче. Выстраивается какая-то вертикаль, потому что когда я пришел, то ее не было, было сложно. Но выстраивать это все непросто. Но длинной очереди на должность президента не наблюдается", — отметил украинский лидер.

В конце беседы президенты тепло попрощались. "Жму руку!", — сказал Порошенко, "Обнимаю!" — ответил Владимир Путин.

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