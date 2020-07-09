Медведев рассказал об отношениях с США

Россия — ответственный международный партнер, поэтому готова работать с любой администрацией. Это касается и сотрудничества с США.

Такое заявление в интервью сделал Дмитрий Медведев. Он также оценил шансы Дональда Трампа на переизбрание на второй срок.

"У Трампа сейчас много проблем, и это сказывается на его рейтинге. Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад. Но пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почве, его шансы выглядят не блестящим образом", — считает зампредседателя Совбеза РФ.

Как отметил Медведев в интервью "Комсомольской правде", сейчас в США сложилась непростая ситуация. Страна привыкла считать себя крупнейшей экономикой мира, а сейчас эта уверенность под большим вопросом. "Им можно просто посочувствовать", — заключил политик.

Также в интервью Медведев рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным. Он охарактеризовал их как добрые и товарищеские.