В РФ могут ввести новое пособие в размере до 50 тыс. рублей в год

Российские власти рассматривают вопрос введения нового пособия для россиян.

Кто сможет претендовать на пособие?

Его смогут получить семьи, в которых несовершеннолетние дети занимаются в спортивных секциях.

Проект инициативы уже опубликовали на сайте Министерства спорта РФ.

Размер пособия будет рассчитываться индивидуально. Сумма будет зависеть от того, какие расходы несут родители, оплачивая занятия ребенка в спортивных секциях и клубах.

Сообщается, что максимальная сумма может составить до 50 тысяч рублей в год.

Возможно, данная мера направлена на то, чтобы приобщить маленьких россиян к спорту.

Стоит отметить, что, согласно тексту законопроекта, единовременная выплата будет предоставлена россиянам в виде налогового вычета.

Ранее Минтруд разъяснил алгоритм выплаты 10 тысяч рублей "на детей от 3 до 16 лет".