Российские власти рассматривают вопрос введения нового пособия для россиян.
Его смогут получить семьи, в которых несовершеннолетние дети занимаются в спортивных секциях.
Проект инициативы уже опубликовали на сайте Министерства спорта РФ.
Размер пособия будет рассчитываться индивидуально. Сумма будет зависеть от того, какие расходы несут родители, оплачивая занятия ребенка в спортивных секциях и клубах.
Сообщается, что максимальная сумма может составить до 50 тысяч рублей в год.
Возможно, данная мера направлена на то, чтобы приобщить маленьких россиян к спорту.
Стоит отметить, что, согласно тексту законопроекта, единовременная выплата будет предоставлена россиянам в виде налогового вычета.
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