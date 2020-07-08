Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Врачи назвали продукты, которые противопоказаны при высоком холестерине
Столичные театры откроют в августе
Вагнер Лав стал игроком "Кайрата"
В столичном регионе России разрешат проведение уличных мероприятий
Поздний сон может быть опасен для здоровья подростков
Краснодарский край затопило после сильной жары
Сухогруз с тысячами автомобилей Kia и Hyundai решили затопить в океане
Сербский эксперт: протесты должны были произойти еще раньше
В мире зафиксирован третий случай полного излечения от ВИЧ

Политолог: инициатива с 1 июля – симптом деградации элит

Политика

Инициатива назначить какой-нибудь праздник на 1 июля направлены только на президента Владимира Путина. Авторы идей хотят таким образом выделиться и получить какие-нибудь преференции.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал политолог Дмитрий Орешкин.

"Естественно, сейчас хотят создать день рождения новой путинской замечательной России, прекрасной России будущего, которая родилась как раз 1 июля. Все люди, которые выдвигают эти идиотские инициативы, понимают, на кого они рассчитывают. Это рассчитано на поощрение сверху, что заметят инициативу, рвение, дадут какое-нибудь местечко или какой-нибудь грантик, повысят политическую значимость.

Меня не это волнует, меня не волнует сам по себе праздник, меня волнует, что это симптом деградации российского общества и симптом деградации российских элит, которые занимаются вот этой ерундой, вместо того, чтобы более серьезными проблемами заниматься", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, чем примитивнее организовано сообщество, тем важнее в нем роль символизма. Сама по себе процедура передвижки праздников — это знак того, что непропорционально большое значение придается именно символической составляющей.

Напомним, что член Общественной палаты Ирина Волынец предложила перенести на 1 июля День России.

Последние материалы
Вагнер Лав стал игроком "Кайрата"
В столичном регионе России разрешат проведение уличных мероприятий
Поздний сон может быть опасен для здоровья подростков
Политолог оценил идею дать "монаршее" прозвище президенту
Краснодарский край затопило после сильной жары
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Сухогруз с тысячами автомобилей Kia и Hyundai решили затопить в океане
Сербский эксперт: протесты должны были произойти еще раньше
В мире зафиксирован третий случай полного излечения от ВИЧ
В Порошенко швырнули пачку фальшивых купюр
Популярное
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице

Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.

Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе
Новости медицины
Эпидемиолог объяснил, почему "все врут" о коронавирусе
Кремль
Путин отменил встречу с Рогозиным за день до задержания Сафронова
Российский шоу-бизнес
Михаил Ефремов находится в плохом состоянии
Любовь Степушова Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии Любовь Степушова Василий Амирджанов В соцсетях граждан убеждают в честности голосования Василий Амирджанов Наталия Красовская Эксперты бьют тревогу: мир глупеет, поэтому верит фейкам Наталия Красовская
Комментарии
Юрист: фальшивые подписи Родченкова - это уголовное дело против ВАДА и МОК
В Госдуме придумывают монаршее прозвище президенту
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Российский рекордсмен перейдёт в другую сборную из-за ВФЛА
Игорь Гундаров: "Поправки сращивают ветви власти в одну"
Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ
Саакашвили рассказал, что Трамп боится рукопожатий
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Украина отказалась "заморозить" конфликт с ЛДНР. Какой теперь план у России?
Евгений Федоров: "Ельцин создал Конституцию по команде США"
Почему в России не будет бунта безумных меньшинств
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ