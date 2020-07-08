Политолог: инициатива с 1 июля – симптом деградации элит

Инициатива назначить какой-нибудь праздник на 1 июля направлены только на президента Владимира Путина. Авторы идей хотят таким образом выделиться и получить какие-нибудь преференции.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал политолог Дмитрий Орешкин.

"Естественно, сейчас хотят создать день рождения новой путинской замечательной России, прекрасной России будущего, которая родилась как раз 1 июля. Все люди, которые выдвигают эти идиотские инициативы, понимают, на кого они рассчитывают. Это рассчитано на поощрение сверху, что заметят инициативу, рвение, дадут какое-нибудь местечко или какой-нибудь грантик, повысят политическую значимость. Меня не это волнует, меня не волнует сам по себе праздник, меня волнует, что это симптом деградации российского общества и симптом деградации российских элит, которые занимаются вот этой ерундой, вместо того, чтобы более серьезными проблемами заниматься", — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, чем примитивнее организовано сообщество, тем важнее в нем роль символизма. Сама по себе процедура передвижки праздников — это знак того, что непропорционально большое значение придается именно символической составляющей.

Напомним, что член Общественной палаты Ирина Волынец предложила перенести на 1 июля День России.