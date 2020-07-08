Присвоение президенту России какого-либо "монаршего" титула обернется для него серьезными проблемами. Это приведет к новой волне потери доверия власти.

Так предложение, озвученное депутатом ГосДумы Евгением Федоровым, прокомментировал политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов.

"В обществе есть очень серьезный поколенческий разрыв, который связан с разным голосованием по городу и деревне, даже по гендерным факторам. И в этих условиях вызывать отторжение и активное недовольство тех, кто не поддержал поправки, а это две большие группы: одна группа пришла и сказала "нет", еще большая, насколько мы можем судить, группа, которая не пришла вообще, она не участвовала, но она против. Это миллионы людей, которые против.

И в данном случае настраивать активно против власти такими несвоевременными заявлениями, направить против себя в дальнейшим эти миллионы людей, которые могут не только электорально проявлять свою активность, это медвежья услуга власти и уж тем более это медвежья услуга президенту. Это точно неприемлемо даже для тех, кто поддерживал поправки", — отметил эксперт.