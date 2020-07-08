Нарушение территориальной целостности России будет стоить свободы

Одна из главных поправок в Конституцию — о территориальной целостности России — приведет к поправкам и в ряде других законодательных актов. В частности, редакции подлежат Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и закон "О противодействии экстремистской деятельности".

В Уголовном кодексе появится отдельная статья, за нарушение которой можно оказаться за решеткой на несколько лет.

"Поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет", — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Павел Крашенинников.

В Совете Федерации подчеркнули, что законопроект о недопустимости нарушения территориальной целостности России могут принять уже в этом месяце.

Всего же для реализации всех поправок в Конституцию предстоит изменить около сотни законов. Некоторые из них придется принять как новые акты. Как отметил Крашенинников, речь идет о законе о государственном совете, о культуре, о науке, о закрытых территориальных образованиях.