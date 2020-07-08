День России предлагают перенести

День общероссийского голосования по Конституции никак не выходит из умов активистов. Уже не в первый раз предлагается назначить на эту дату государственный праздник.

На этот раз прозвучала идея перенести празднование Дня России. И вместо 12 июня отмечать его 1 июля. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Ирина Волынец.

"В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем", — написала она в своем обращении президенту Владимиру Путину.

Ранее 1 июля предлагали сделать праздничным днем и объявить выходной. С такой идеей выступила вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова. Она предложила перенести на день общероссийского голосования День Конституции, который сейчас отмечается 12 декабря.

Как заявил "Правде.Ру" российский политолог Аббас Галлямов, стране не нужны новые праздники, а подобные инициативы — "глупость".