Госдума приняла законопроект о штрафах чиновников за хамство

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.

Что грозит чиновникам-хамам?

Согласно законопроекту, если чиновник будет уличен в хамстве, то его будут дисквалифицировать на срок до одного года. В случае повторения ситуации - до двух лет.

Для государственных и муниципальных служащих будут введены штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а в случае повторного правонарушения чиновнику придется заплатить штраф в размере от 100 до 150 тысяч.

До этого российский президент Владимир Путин предложил наказывать чиновников за хамское поведение. Глава государства считает, что к оценке их высказываний нужно подходить строже, чем к высказываниям обычных граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Единая Россия" решила бороться с хамством среди чиновников.