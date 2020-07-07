Эксперт: исход губернаторских выборов в Пермском крае очевиден

Губернатором Пермского края станет Дмитрий Махонин. Его поддерживает партия "Единая Россия", и он назначен президентом на должность врио губернатора.

Такое развитие ситуации в регионе описал директор консалтингового агентства NPR Group, политолог, политтехнолог Дмитрий Фетисов. Он отметил, что Махонин вынужден идти как самовыдвиженец, так как начинал политическую карьеру в "Яблоке".

"Кандидатов особо сильных нет. И это объясняется тем, что Махонин очень хорошо поработал в неспокойном политическом регионе и сумел добиться консенсуса местной элиты, объединив вокруг себя наиболее значимую часть. Там, конечно, есть оппоненты в виде того же Дмитрия Скриванова, депутата Госдумы, который активно пытается ему вставлять палки в колеса, и тот же Скриванов имеет губернаторские амбиции. Но он не умеет выстраивать отношения с людьми. Махонин в этом плане в разы его предпочтительнее. И это видят представители местной элиты и объединяются вокруг Махонина. Поэтому каких-то там значимых проблем быть не должно", — пояснил эксперт.

Он отметил, что Махонин пришел к руководству регионом в непростое время, сразу началась эпидемия коронавируса. Никаких серьезных управленческих проектов он реализовать не успел, но эпидемию выстоял достойно. В борьбе с коронавирусом Пермский край оказался одним из лучших.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на пост губернатора Пермского края претендует восемь человек.