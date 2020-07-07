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Путин отменил встречу с Рогозиным за день до задержания Сафронова

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин должны были провести встречу 6 июля. Они собирались обсудить вопрос продления полномочий Рогозина на должности главы госкорпорации.

Контракт Рогозина заканчивается уже в июле текущего года. Однако в последний момент встреча была отменена.

На следующий день советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова задерживает ФСБ по подозрению в государственной измене.

Похожая ситуация произошла 2 июля на космодроме "Восточный". Там Рогозин должен был встретиться с заместителем председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса, куратором космической отрасли Юрием Борисовым, но он также отменил встречу.

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