Президент России Владимир Путин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин должны были провести встречу 6 июля. Они собирались обсудить вопрос продления полномочий Рогозина на должности главы госкорпорации.
Контракт Рогозина заканчивается уже в июле текущего года. Однако в последний момент встреча была отменена.
На следующий день советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова задерживает ФСБ по подозрению в государственной измене.
Похожая ситуация произошла 2 июля на космодроме "Восточный". Там Рогозин должен был встретиться с заместителем председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса, куратором космической отрасли Юрием Борисовым, но он также отменил встречу.
Продюсер Андрей Разин провел встречу с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.