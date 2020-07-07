"День тишины" перед выборами необходимо упразднить. Причина в том, что требование прекратить агитацию в последний день перед выборами практически не соблюдается.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"ЛДПР предлагает отменить "день тишины" уже много лет, так как это правило всё равно не работает, а лишь используется для применения санкций к наблюдателям и представителям партий, которые следят за ходом выборов. При этом в самой идее дня тишины заложена правильная мысль: дать гражданам спокойно и трезво подойти к выбору, чтобы в последние часы перед голосованием их никто не агитировал, не промывал мозг. Однако это не работает.

Всё равно висят билборды с политической рекламой, всё равно за правящую партию происходит косвенная агитация в виде сюжетов на телевидении, в которых чиновников или представителей этой партии показывают во время выполнения каких-то благих дел. А оппозиция либо не имеет таких возможностей, либо против неё применяют санкции: выгоняют с избирательных участков партийных представителей, избивают активистов, прессуют кандидатов", — пояснил политик.