Задержание Ивана Сафронова сотрудниками ФСБ не связано с его журналистской деятельностью, а вызвано работой бывшего журналиста на западные спецслужбы.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов. Мы узнаём об этом из средств массовой информации. Совершенно нет необходимости президента ставить в известность обо всех нюансах работы контрразведки. Это работа, которая ведётся 24 часа в сутки", — пояснил представитель Кремля.