Осенние выборы могут растянуться на несколько дней

Выборы, которые в России запланированы на сентябрь, могут растянуться на несколько дней. Опыт, полученный на общероссийском голосовании, сейчас изучают в ЦИК.

От семидневного голосования решено отказаться, но возможен более короткий срок.

"Мы сейчас анализируем полученный во время общероссийского голосования опыт и готовим свои предложения. Но могу точно сказать, что семидневного марафона не предполагается — для этого потребовались бы серьезные изменения правового, финансового и организационно-кадрового порядка. При этом возможность голосования, например, в течение двух или трех, но не более дней, в самое ближайшее время обсудим с членами Центральной избирательной комиссии и нашими коллегами из регионов", — рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Онлайн-голосование также продолжат внедрять. Его применят на выборах в Государственную Думу, которое состоится в 2021 году.

Напомним, что коммунисты назвали голосование по поправкам в Конституцию незаконным. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отверг "обнуление" президентских сроков Путина, а член Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Людмила Синельщикова (КПРФ) заявила, что проведенное в столице голосование по поправкам "не имеет юридической силы".