Путин не знает, когда власти других стран начнут принимать россиян

Россияне стали активно покупать билеты на самолеты и уже меньше боятся летать. Восстановить объем внутренних перевозок на уровень 2019 года можно будет к концу 2020-го.

Об этом на встрече с президентом России рассказал глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"В апреле перевозки упали на 95%, загрузка кресел была всего лишь 33%. Это было для нас абсолютно тяжелое состояние. Это очень мало, если мы сравниваем с 2019 годом — обычно в сутки перевозим 110-120 тысяч человек. Но мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно. Если начнём нормально летать, мы для себя делали расчет, восстановимся к уровню прошлого года, к декабрю по внутренним перевозкам", — заявил Савельев.

Что касается международных перевозок, то прогноз сделать сложно, так как большинство стран пока не открыли свои границы для россиян. Если этот вопрос решится в ближайшее время, к уровню прошлого года "Аэрофлот" вернется уже к весне 2021 года.

"Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И неясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков", — отметил Владимир Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Россия продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа. По мнению эксперта Романа Гусарова, полноценное авиасообщение вернется в следующем году.