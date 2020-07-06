Финансирование выплат соцработникам увеличено

Дополнительные средства выделили в России на выплаты социальным работникам. Сумма составляет более 3,5 миллиарда рублей.

Такое решение принято в правительстве России.

"Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска", — сообщает пресс-служба кабинета министров.

Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, а подписал документ премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего работникам социальных учреждений, работающим с коронавирусными больными, или заступающим на 14-дневные смены, которые должны снизить риск заражения инфекцией россиян, находящихся в социальных учреждениях, выплатят более 11 миллиардов рублей.

Напомним, что по решению президента эта мера социальной поддержки россиян продлена. Дополнительные выплаты соцработники будут получать до 15 сентября. За двухнедельную смену те, кто не работает напрямую с инфицированными COVID-19, получат от 10 до 40 тысяч рублей. Те работники социальных учреждений, кто контактирует с коронавирусными больными, получат от 15 до 60 тысяч рублей за каждую смену.