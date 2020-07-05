Путин: в Конституции СССР была мина замедленного действия

В Конституции СССР еще с 1922 года — момента образования Союза — содержалась "мина замедленного действия".

Так заявил российский президент, выступая в программе "Москва. Кремль. Путин" на ТК "Россия 1".

По словам главы государства, этой "миной" был тезис Ленина о том, что республики имеют право выходить из состава страны.

Путин уверен: принятие поправок в основной закон страны позволит исключить подобные вещи:

"Они (поправки — прим.ред) будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед", — сказал Путин.

Читайте также:

Интернет-портал правовой информации внес поправки в текст Конституции

Поправки к Конституции России вступили в силу