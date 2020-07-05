В Совфеде опровергли слухи о присоединении Донбасса к России

Москва не планирует включать в состав России самопровозглашенные республики Донбасса, поскольку считает эти земли "полностью украинскими".

Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.