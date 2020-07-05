Москва не планирует включать в состав России самопровозглашенные республики Донбасса, поскольку считает эти земли "полностью украинскими".
Об этом рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди", — пояснил сенатор.
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.