Глава Калмыкии Бату Хасиков назвал Конституцию республики, известное как "Степное Уложение", наследием 90-х. Документ был принят в 1994 году.

Хасиков призвал внести изменения в основной документ республики.

"Утвержденные же поправки в Конституцию Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне… С учетом сказанного полагаю необходимым создание Совета по законодательству Республики Калмыкия, цель которого — подготовить изменения в конституцию нашей республики", — пояснил глава Калмыкии.