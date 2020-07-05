Президент России Владимир Путин после принятия поправок в Конституцию страны рассказал об ошибках прошлого, которых бы ему хотелось избежать.

"Ленин носился с этой идеей еще с 1908–1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза, ну, по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах, вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее", — вспомнил президент.

"Но я говорю, что по всем этим параметрам на самом деле говорили одно, а делали другое. С большим или меньшим успехом, но делали именно так", — резюмировал российский лидер.