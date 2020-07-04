Политолог: новые праздники России не нужны

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила ввести в России новый праздник. Он должен ознаменовать внесение поправок в Конституцию.

Праздновать его предлагается 1 июля, когда прошло общероссийское голосование. Оценить вероятность введения такого праздника на государственном уровне, да еще и сделать его выходным днем, "Правда.Ру" попросила российского политолога Аббаса Галлямова.

"Это глупость. Сейчас много желающих поучаствовать в триумфе. Песков же объявил триумф. Сейчас будет много желающих в нем поучаствовать. У победы много отцов, только поражение — всегда сирота. Официально считается, что он одержал победу. Но сейчас много подобного рода глупостей будет. Это одна из них", — резюмировал эксперт.

Напомним, что в России уже есть праздник — День Конституции. Он отмечается 12 декабря. До 1 января 2005 года россияне в этот день отдыхали.