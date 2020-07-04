Мединский отсудил у "Ленты.ру" 500 тысяч рублей

Бывший министр культуры России Владимир Мединский выиграл суд о защите чести и достоинства.

Издание "Лента.ру" обязали выплатить политику 500 тысяч рублей за статью "Мифы Министерства культуры", которая была опубликована в ноябре 2019 года.

Суд установил, что факты, перечисленные в статье, "распространялись целенаправленно, с целью дискредитировать Мединского".