Бывший министр культуры России Владимир Мединский выиграл суд о защите чести и достоинства.
Издание "Лента.ру" обязали выплатить политику 500 тысяч рублей за статью "Мифы Министерства культуры", которая была опубликована в ноябре 2019 года.
Суд установил, что факты, перечисленные в статье, "распространялись целенаправленно, с целью дискредитировать Мединского".
На переговорах в Берлине Москва намерена потребовать от Киева конкретных мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Ответ должен быть представлен до 6 июля.