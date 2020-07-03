Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Поправки в Конституцию РФ начнут действовать с завтрашнего дня
Врач-диетолог Гинзбург объяснил, чем крапива полезна для организма
Путин утвердил внесение поправок в Конституцию страны
Вишневый сок спасет от высокого давления
В Казани осудили мужчину за убийство своей девушки
Под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения
Бывшая участница "Уральских пельменей" поймала свадебный букет
На дальневосточных гектарах в Якутии появится природный парк "Чукул"
Жители Сахалина и Курил остались без Интернета

Путин высказался о правах сексуальных меньшинств в России

Политика

Флаг ЛГБТ-сообщества, который был вывешен на здании посольства США в Москве, никак не оскорбил президента России. Оценку ситуации дал сам Владимир Путин.

Он отметил, что в России не будут притеснять ни по национальному, ни по сексуальному признаку.

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда", — заявил глава государства.

Он также отметил, что "они (американцы — Прим.ред.) показали кое-что по поводу того, кто там работает".

Ранее Владимир Путин подписал указ, утверждающий принятие поправок в Конституцию. Они вступят в силу с 4 июля. Также президент поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и высказали мнение по изменению главного закона страны.

Напомним, что флаг ЛГБТ был вывешен также на здании британского посольства в Москве. Дипломаты сделали это в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Последние материалы
Поправки в Конституцию РФ начнут действовать с завтрашнего дня
Врач-диетолог Гинзбург объяснил, чем крапива полезна для организма
Путин утвердил внесение поправок в Конституцию страны
Вишневый сок спасет от высокого давления
Игорь Шишкин: русский народ воссоединится на своих территориях
Какая революция на дворе? Четвертая промышленная...
В Казани осудили мужчину за убийство своей девушки
Под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения
Бывшая участница "Уральских пельменей" поймала свадебный букет
На дальневосточных гектарах в Якутии появится природный парк "Чукул"
Популярное
Здоровье
Диетолог назвал опасные для здоровья продукты с прилавков магазинов

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своей странице в Instagram перечислил продаваемые в магазинах продукты, которые опасны для здоровья.

Диетолог назвал опасные для здоровья продукты с прилавков магазинов
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Новости Украины
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Политика. Новости и аналитика
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
Политика. Новости и аналитика
Поправки приняты: почему другого не следовало ожидать
Усам Оздемиров Какая революция на дворе? Четвертая промышленная... Усам Оздемиров Игорь Буккер Как американский негр спасал Гитлера Игорь Буккер Василий Амирджанов Катарсисом саги о поправках может стать новая Болотная Василий Амирджанов
Комментарии
Катарсисом саги о поправках может стать новая Болотная
Поправки приняты: почему другого не следовало ожидать
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
Китай забрал Гонконг. Что дальше?
Китай забрал Гонконг. Что дальше?
Татьяна Монтян оценила партию Шария на вменяемость для России
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
Володин: поправки к Конституции повысят уровень жизни россиян
Володин: поправки к Конституции повысят уровень жизни россиян
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь
Катарсисом саги о поправках может стать новая Болотная
Кадыров предлагает избрать Путина "пожизненным президентом"
США скупили почти весь запас лекарства от коронавируса
Памфилова: Мишустину стоило надеть маску на голосовании
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Путин обнял Лукашенко на открытии Ржевского мемориала
Договор с Японией: что будет с Курилами после принятия поправок?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ