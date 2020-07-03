Путин высказался о правах сексуальных меньшинств в России

Флаг ЛГБТ-сообщества, который был вывешен на здании посольства США в Москве, никак не оскорбил президента России. Оценку ситуации дал сам Владимир Путин.

Он отметил, что в России не будут притеснять ни по национальному, ни по сексуальному признаку.

"В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда", — заявил глава государства.

Он также отметил, что "они (американцы — Прим.ред.) показали кое-что по поводу того, кто там работает".

Ранее Владимир Путин подписал указ, утверждающий принятие поправок в Конституцию. Они вступят в силу с 4 июля. Также президент поблагодарил россиян, которые исполнили свой гражданский долг и высказали мнение по изменению главного закона страны.

Напомним, что флаг ЛГБТ был вывешен также на здании британского посольства в Москве. Дипломаты сделали это в поддержку представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.