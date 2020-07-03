Вице-спикер ГД: в России нужно увеличить количество госпраздников

Россияне запомнят день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день — 1 июля — нужно сделать праздничным.

Такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы.

"Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад", — напомнила журналистам Ольга Епифанова.

Она считает, что традицию нужно возродить и сделать дополнительный выходной в середине лета.

Напомним, что в России уже есть праздник — День Конституции. Он отмечается 12 декабря. До 1 января 2005 года россияне в этот день отдыхали.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. 77,92% голосующих поддержали редактирование главного закона страны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что система электронного голосования справилась на "отлично". В онлайн-голосовании участвовали жители Москвы и Нижегородской области. С 25 по 30 июня свое мнение в системе высказали больше миллиона человек.