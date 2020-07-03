Россияне запомнят день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день — 1 июля — нужно сделать праздничным.
Такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы.
"Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад", — напомнила журналистам Ольга Епифанова.
Она считает, что традицию нужно возродить и сделать дополнительный выходной в середине лета.
Напомним, что в России уже есть праздник — День Конституции. Он отмечается 12 декабря. До 1 января 2005 года россияне в этот день отдыхали.
Голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. 77,92% голосующих поддержали редактирование главного закона страны.
Ранее "Правда.Ру" писала, что система электронного голосования справилась на "отлично". В онлайн-голосовании участвовали жители Москвы и Нижегородской области. С 25 по 30 июня свое мнение в системе высказали больше миллиона человек.
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