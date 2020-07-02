Эксперты: система электронного голосования справилась на "отлично"

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции закончилось, более 77% проголосовавших поддержали изменения, предложенные президентом страны Владимиром Путиным. Это показало большое доверие граждан к инициативам главы государства. По мнению экспертов, голосование было легитимным и максимально прозрачным. Успехом стал и впервые проведенный на таком высоком уровне эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Его безопасность и чистота послужат основой для дальнейшего применения в организации избирательных процессов.

Онлайн проголосовать могли два пилотных региона — Москва и Нижегородская область, жители которых заранее выбрали для себя такую форму волеизъявления. В итоге в двух регионах проголосовали 1 090 211 человек, таким образом, явка на выборы составила 93,03% от количества зарегистрированных в системе. Всего в списки электронного голосования вошли 1,19 млн избирателей (из них 1,051 млн — в Москве, 139,6 тыс. — в Нижегородской области). По итогам электронного голосования, 62,33% голосовавших через интернет москвичей поддержали поправки, а 37,67% проголосовали против.

По словам Ильи Массуха, руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, штаб работал в течение недели "в очном режиме" и около двух месяцев в заочном. В ходе всей этой работы удалось поддержать московский стандарт наблюдения и в традиционном, и в досрочном, и в электроном голосовании.

Высокий уровень организации голосования отметили и эксперты.

"Завершилось дистанционное электронное голосование, в котором приняли участие более миллиона наших сограждан, ни одного случая утечки персональных данных не произошло, процедура дешифровки и составление итогового протокола предусматривает все возможные риски и патовые ситуации, — констатировала председатель движения "Корпус "За чистые выборы", член Общественной палаты РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

По ее словам, работа общественных наблюдателей позволила сделать процесс голосования максимально открытым и легитимным.

"Исходя из проведенной органами государственной власти кропотливой работы по подготовке и организации голосования (в том числе электронного), у меня возникла уверенность в безопасности и сохранности персональных данных граждан, проголосовавших электронно”, — подтвердил законность процедуры голосования член коллегии адвокатов города Москвы Александр Каратнюк.

Система электронного голосования была создана на основе технологии блокчейн, которая гарантировала анонимность волеизъявления и невозможность подмены голосов россиян. Блокчейн позволяет хранить голоса избирателей в зашифрованном виде без возможности удалить или изменить их. Сам бюллетень формируется на экране устройства избирателя, информация о нем не остается ни в браузере, ни на серверах администратора. Кроме того, блокчейн-сеть не обладает единым "контролирующим" сервером, что исключает возможность изменения данных или взлома. Единственная попытка хакеров взломать систему успехом не увенчалась.

Особое внимание специалистов было обращено на ночной период, так как те, кто выбрал выборы в онлайн-режиме, могли проголосовать в любое время. Однако накладок и в этом случае не было.

"Жалобы на электронное голосование непосредственно в штабе отсутствуют", — сообщил глава штаба Илья Массух.

Таким образом, высокое качество технологических решений исключило нарушения в ходе дистанционного волеизъявления граждан, сообщили в Общественном штабе.

Такое доверие к формату дистанционного электронного голосования обусловлено безопасностью и чистотой процедуры онлайн-голосования, отметил управляющий партнер международной платежной системы Wallet one Денис Сережкин.

"Я в целом положительно отношусь к системе электронного голосования, а вообще всегда выступаю за цифровизацию всех сервисов, в том числе государственных, — рассказал эксперт. — Это удобно в использовании, сильно упрощает и ускоряет любые процессы. Однако важный момент, что все сервисы должны быть прозрачными".

По словам Дениса Сережкина, отечественные государственные сервисы обладают очень высоким уровнем безопасности. Однако при этом нужно постоянно информировать россиян о том, как работают технологии защиты и цифровые услуги в целом.

И эксперты, и члены избирательных комиссий, и общественные наблюдатели сошлись во мнении, что более прозрачного, легитимного голосования такого рода еще не было, подчеркнула член Общественной палаты РФ, профессор кафедры гражданского и международного частного права ФГАОУ ВО Волгоградского государственного университета, заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок.

"Это новая практика в Российской Федерации, и думается, что впоследствии будут внесены определенные изменения в законодательство, — считает она. — Но эта практика, в частности, голосования на протяжении семи дней, не есть что-то эксклюзивное. Во многих странах голосование не ограничивается одним днем. Где неделя, где месяц, а где еще и несколько месяцев проходит голосование по разным вопросам. Но говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот в условиях пандемии, в условиях достаточно жестких ограничений другого голосования невозможно и предложить, потому что в первую очередь речь идет о безопасности граждан".

Избиратели в период сложной ситуации с пандемией коронавируса получили удобную и безопасную возможность дополнительного выбора: если человек не может прийти голосовать на участок, он может отдать голос со своего устройства с выходом в интернет, полностью исключив при этом возможные социальные контакты.

По мнению экспертов, успеха и чистоты голосования удалось достичь благодаря целой совокупности факторов.

"Меры безопасности, хорошее информирование граждан, общественный контроль, четкая работа избирательной системы и — ноу-хау — дистанционное электронное голосование в двух регионах, Москве и Нижегородской области, — отметил член Совета при президенте РФ по правам человека, председатель координационного совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод. — Поэтому были созданы все возможности проголосовать широкому кругу граждан в удобное время, безопасно, с использованием разных форм: голосование для труднодоступных удаленных территорий, голосование на дому, голосование вне участков и, наконец, на участках в течение недели. Все это люди оценили и воспользовались этим".

Эксперт уверен, что это голосование продемонстрировало соблюдение международных стандартов и создало хороший прецедент, который может использоваться и при других судьбоносных моментах, когда потребуется выявить волю наших соотечественников.