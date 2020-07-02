Политолог: был большой риск, что россияне не поддержат поправки

Был серьезный риск, что россияне, устав от самоизоляции и других ограничительных мер, не поддержат внесение поправок в Конституцию. Однако народ разобрался в ситуации и сделал разумный выбор.

Так итоги голосования оценил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Чуда не произошло. Народ, разобравшись, что к чему, сделал свой выбор вполне себе разумно и по-граждански сознательно. Наши оппозиционеры, к сожалению для них, пережали ситуацию, понадеялись на свой деструктив и проиграли. Потому что ставка на то, что народ за пресловутым обнулением не заметит серьезных политических реформ, социальных реформ была, мягко говоря, сомнительна. Люди не дураки, они понимают, что к чему. И голосовать против себя просто не стали, что на самом деле радует, потому что гражданское общество проявило себя как зрелое гражданское общество", — пояснил эксперт.

Он отметил, что теперь предстоит период имплиментации поправок в российское законодательство. Правительству предстоит серьезная работа по изменению текущего законодательства в соответствии с новой Конституцией.

Напомним, что по итогам обработки 100% бюллетеней ЦИК объявила, что 77,92% россиян поддержали внесение поправок в Конституцию.