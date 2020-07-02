Оппозиция публикует фейковые экзитполы

Партия "Яблоко" и организаторы кампании "Нет!" решили провести собственные экзитполы в Москве в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Информацию о ходе опроса они размещали в телеграм-каналах.

Согласно данным экзитполов кампании "Нет!" на 18:30, "за" поправки проголосовали 46,97%, "против" — 53,03%. Аналогичные цифры публиковали и представители партии "Яблоко".

Ранее в телеграм-канале "Медиатехнолог" было опубликовано видео, на котором зафиксирована фальсификация результатов экзитполов. На ролике видно, как активисты "Яблока" записывают граждан, проголосовавших за поправки в Конституцию, в графу "Нет".

Наша редакция решила проверить эту информацию и опросила 10 экзитпольщиков. При этом полученные данные сильно отличались от тех, которые озвучивали оппозиционеры.

Из опроса следует, что "за" поправки в Конституцию проголосовали от 55% до 59% граждан. Таким образом, информация о фальсификациях, которая публиковалась в телеграм-каналах, подтвердилась.

Центризбирком сообщил, что, по данным на 20:00, явка по стране составила 64,99%. Обработано 18,99% протоколов. За внесение поправок в Конституцию России проголосовали 71,99% россиян.

Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершилось 1 июля в 20:00. В течение недели россияне могли выразить свое мнение несколькими способами — на избирательном участке, на дому или дистанционно при помощи любого гаджета с доступом в интернет.

Поправки были вынесены общим списком. Бюллетень содержал один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" и два варианта ответа — "да" или "нет".

О результатах голосования станет известно не позднее 7 июля. В случае поддержания их большинством россиян они вступают в силу немедленно.