Песков объяснил, почему Путин голосовал без маски

1 июля президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституции. Он посетил избирательный участок в Российской академии наук.

Момент голосования главы государства запечатлен на видео. Внимательные пользователи обратили, что президент прибыл на голосование без медицинской маски.