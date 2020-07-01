1 июля президент России Владимир Путин принял участие в голосовании по поправкам в Конституции. Он посетил избирательный участок в Российской академии наук.
Момент голосования главы государства запечатлен на видео. Внимательные пользователи обратили, что президент прибыл на голосование без медицинской маски.
"Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке", — объяснил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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