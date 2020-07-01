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Флешмобы и пикеты против поправок в Конституцию оказались заказными

Политика

Оппозиция активно выступает против поправок в Конституцию, но критикой изменений Основного закона страны их деятельность не ограничивается. Журналисты доказали, что некие заинтересованные лица, предположительно, из кампании "НЕТ", нанимали людей для флешмобов и пикетов против поправок.

Флешмобы и пикеты против поправок в Конституцию оказались заказными. 408487.jpeg

В Сети распространены объявления с предложением заработать на голосовании, сфотографировавшись с бюллетенем, на который нанесена надпись "НЕТ" или "Против". За несложную "работу" предлагается оплата 500 рублей.

Журналисты связались с организатором, который предложил выполнить еще одно задание, оцененное в 1500 рублей за два часа работы. "Работа" заключалось в участии в пикете против поправок в центре Петербурга. За привлеченных друзей координатор пообещал премии в 300 рублей за каждого. Он заверил, что мероприятие совершенно законно, несмотря на действующий режим самоизоляции в Северной столице и запрет на подобные акции.

Флешмобы и пикеты против поправок в Конституцию оказались заказными. 408488.jpeg
Флешмобы и пикеты против поправок в Конституцию оказались заказными. 408489.jpeg

Как следует из объявлений в Сети, аналогичный флешмоб запланирован в Петербурге на 1 июля. Предлагается выйти на Дворцовую площадь со старой Конституцией или протестным символом в виде креста красного цвета. Организаторы уверяют потенциальных участников в легитимности мероприятия, но тем не менее в случае неприятностей с законом предусмотрена защита.

Флешмобы и пикеты против поправок в Конституцию оказались заказными. 408490.jpeg

Стоит иметь в виду, что защищать попавших в беду участников протестов оппозиции невыгодно, так как шумиха вокруг задержаний сопровождается большим общественным резонансом. Показательно и то, что оппозиционерам приходится нанимать массовку для участия в протестах. Таким образом, в случае флешмобов против поправок в Конституцию речь о выражении реального мнения россиян не идет.

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