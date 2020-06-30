Общественный штаб добился признания ошибки на избирательном участке

Завтра в Москве основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, и смогут проголосовать те, кто не успел в предыдущие пять дней. Напомним, предварительное голосование началось 25 июня, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках в соответствии с санитарными нормами.

Город смог обеспечить организацию голосования по "золотому стандарту":

за прозрачностью и чистотой процесса следят многочисленные наблюдатели,

условия для тайного голосования полностью соблюдаются,

все нарушения быстро разбирают и пресекают.

Так, Мосгоризбирком выполнил рекомендации Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием — бюллетени по двум процессуальным нарушениям, подтвержденным в УИК № 1403, 2771 и 2273, будут аннулированы.

Ранее на одном из столичных участков для голосования члены УИК № 1403 допустили ошибку, отметив в списках вместо действительно проголосовавших на дому граждан другие фамилии.

В Общественный штаб поступил сигнал, что на участке №1403 один из голосующих заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. На участок оперативно отправили группу разбора. Как сообщил председатель УИК № 1403, 29 июня пришла голосовать семейная пара. Женщина проголосовала, а напротив фамилии мужа обнаружили пометку о голосовании вне помещения. Чтобы разобраться в проблеме, вызвали членов ТИК и опергруппу. Опрос показал, что подпись оказалась в строке по ошибке. По протоколу и рекомендации членов ТИК района Лефортово данные гражданина внесли в дополнительный список и выдали новый бюллетень. После этого он смог проголосовать.

Избирательная комиссия признала свою ошибку, заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут объяснил ее усталостью членов комиссии.

"Мы понимаем и, безусловно, разделяем возмущение участников голосования, которые пришли на участок и это увидели. Но люди есть люди, тем более которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать. К сожалению, так бывает, поэтому ошибочно проставили вот эту вот отметку", — рассказал Дмитрий Реут.

Общественный штаб быстро обратился в Мосгоризбирком, где в официальном письме рекомендовал признать бюллетени на этом участке недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403, где была зафиксирована ошибка.

В результате сейф-пакет с результатами надомного голосования опечатали. 1 июля после завершения голосования эти пять бюллетеней аннулируют. По участкам № 2771 и 2273 в Общественный штаб поступило сообщение, что на них число проголосовавших на дому в реестре не соответствует количеству выданных для этого бюллетеней. Мобильная группа съездила на участки и выяснила, что реестры были заполнены некорректно, данные о голосующих на дому вносились в них несвоевременно. Все сейф-пакеты с бюллетенями надомного голосования (228 и 203 бюллетеня) также были опечатаны, и их тоже признают недействительными 1 июля.